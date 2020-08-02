سلطان بن سلمان يعزي أسرة المرشد السياحي آل سعيد



قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة في اتصال هاتفي إلى أسرة الفقيد المرشد السياحي سعيد بن جمعان آل سعيد، وسأل الأمير سلطان بن سلمان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مضيفا أن الجميع فقد أكبر مرشد سياحي في المملكة. وكان الأمير سلطان بن سلمان منح المرشد السياحي سعيد جمعان آل سعيد الترخيص السياحي دون إجراء اختبارات له بعد أن تحدث إليه وتكلم بعدة لغات ومعرفته التامة بالمواقع السياحية في منطقة نجران، حيث كانت للفقيد مشاركات متعددة في مناسبات نفذتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سابقا، كما له مشاركات في المهرجانات والمعارض في المملكة أبرزها مهرجان الجنادرية.

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