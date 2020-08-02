السعودية اليوم / بلدية رأس تنورة تضبط سكن عمال يُستخدم لسلخ المواشي



الدمام 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية محافظة رأس تنورة بالتعاون مع شرطة المحافظة أمس سكن عمال يُستخدم مسلخا لذبح المواشي بطريقة عشوائية مخالفة للأنظمة، ويفتقر للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح القرني أنه أُغلق المنزل وصودرت الكميات الموجودة وأُتلفت، وقد بلغت ٤٥٠ كيلوجراماً من اللحوم مجهولة المصدر، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة في تكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي والصحة العامة.

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16:14ت م

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