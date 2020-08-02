السعودية اليوم / قسم الإعلام بجامعة الملك خالد يدرب أكثر من ستة آلاف مستفيد ومستفيدة خلال الصيف



أبها 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

نظم قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد خلال الصيف عدداً من البرامج والدورات التدريبية في مجال الإعلام والاتصال، استفاد منها أكثر من ٦ آلاف مستفيد ومستفيدة من المملكة وعدد من دول العالم، وذلك ضمن مشروع "مبادرون" بجامعة الملك خالد.

وأوضح رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الدكتور علي بن شويل القرني أن الدورات والبرامج التدريبية التي قدمها القسم اشتملت على برامج حول دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات، وإدارة الحسابات المؤسساتية على تويتر، وصناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها أشارت مشرفة قسم الإعلام والاتصال بشطر الطالبات سارة بنت جابر السلمي إلى أن البرامج التدريبية جاءت ضمن سياق المسؤولية المجتمعية التي حرصت الجامعة على تقديم دور كبير فيه ضمن مشروع "مبادرون"، لافتة النظر إلى أن هذه البرامج تعدّ واحدة من الأدوات المهمة التي تمكّن الإعلامي من تنمية المهارات المهنية، وتتيح فرصة التوسّع المعرفي في المجالات الإعلامية الحيوية التي تم التطرّق لها من قبل أكاديميين متخصصين وذوي خبرة في الميدان الإعلامي.

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15:40ت م

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