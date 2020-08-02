حج / "الوسطية" محاضرة علمية ضمن برنامج حج بسلام وأمان على قناة الإسلامية باليوتيوب



منى 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

يلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عند الخامسة من مساء اليوم محاضرة بعنوان : "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" ضمن برنامج "حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة خلال موسم الحج لهذا العام.

ويتناول البصيلي خلال المحاضرة معالم الوسطية في الإسلام ويسر الشريعة، إلى جانب عدد من الأحكام التي تهم الحجاج في ختام الحج وتوجيهات عامة.

// انتهى //

15:31ت م

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