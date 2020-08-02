السعودية اليوم / بلدية الشوقية بمكة تُنفذ 265 جولة رقابية على صوالين الحلاقة



مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات رقابية مكثفة على صوالين الحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم تنفيذ 265 جولة رقابية على صوالين الحلاقة الرجالية، أسفر عنها ضبط بعض الصوالين المخالفة بالتزام (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة لمكافحة فيروس

وأشار المهندس أكرم الحربي إلى تكثيف الجولات على صوالين الحلاقة وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من التزام هذه المحلات بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية والتزام العمالة بحصولهم على الشهادات الصحية.

وأكّد " الحربي " على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، في الاتزام (بالبروتوكولات) الوقائية المعتمدة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن مخالفات صوالين الحلاقة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

// انتهى //

15:28ت م

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مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسنفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات رقابية مكثفة على صوالين الحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم تنفيذ 265 جولة رقابية على صوالين الحلاقة الرجالية، أسفر عنها ضبط بعض الصوالين المخالفة بالتزام (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا تمثلت في عدم توفر مقياس للحرارة، وعدم لبس الواقي البلاستيكي للوجه، وعدم وجود مُلصقات على الأرض للتباعد، إضافةً إلى عدم تنفيذ اللوحات الإرشادية على مداخل الصوالين.وأشار المهندس أكرم الحربي إلى تكثيف الجولات على صوالين الحلاقة وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من التزام هذه المحلات بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية والتزام العمالة بحصولهم على الشهادات الصحية.وأكّد " الحربي " على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، في الاتزام (بالبروتوكولات) الوقائية المعتمدة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن مخالفات صوالين الحلاقة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //15:28ت م0075

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