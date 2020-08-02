السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت أحياء غرب ووسط الطائف والقمرية والملك فهد والسحيلي ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:21ت م

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