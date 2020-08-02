

مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، أنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات على المطاعم، تمثلت في سوء تداول المواد الغذائية ، وتدني في مستوى النظافة العامة، مشيراً إلى إتلاف 12 لتر سلطة لسوء التخزين و 25 كجم مواد غذائية لسوء الحفظ.

وأشار المهندس ممدوح العبيد إلى تكثيف الجولات على المطاعم وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية.

من جانبٍ آخر تم مُراقبة المطابخ في المنطقة، والتشديد على النظافة ونقل مخلفات الذبح و التخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.

وأكَّد " العبيد" على ضرورة التزام المطاعم والمطابخ بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها .

// انتهى //

15:15ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الغزة بمكة تُكثف حملاتها على المنشآت الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.