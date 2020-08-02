السعودية اليوم / الكويت تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 463 إصابة جديدة بمرض

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن حالات الإصابة ال463 تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين و 144 حالة لغير الكويتيين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 688 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 59213 حالة.

// انتهى //

14:43ت م

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الكويت 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 463 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 67911 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 457 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن حالات الإصابة ال463 تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين و 144 حالة لغير الكويتيين.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 688 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 59213 حالة.// انتهى //14:43ت م0065

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