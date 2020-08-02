السعودية | “الصحة” تعلن تسجيل 1357 إصابة ,2533 حالة تعافٍ جديدة من “كورونا”

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 278538 ، فيما بلغت حالات التعافي 2533 لتسجل إجمالي حالات تعافي 240081، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات 2917 خلال الـ «24» ساعة الماضية.

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