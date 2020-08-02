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حريق يلتهم مستودعين للبلاستيك والإطارات بالرياض
تسبب في تصاعد اللهب والأدخنة بكميات عالية
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض فجر اليوم الأحد من إخماد حريق في مستودعين متجاورين في حي المصانع بالرياض .
تفاصيل إخماد حريق حي المصانع
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض عن تلقي مركز التحكم و التوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني فجر اليوم بلاغا حول حريق في حي المصانع ، لتنتقل فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين.
وأضاف انه نظراً لنوع نشاط أحد المستودعين في صناعات البلاستيك، ومستودع (إطارات) نتج عنه تصاعد لهب و أدخنة بكمية عالية.
جهود مضاعفة
وبذل رجال الدفاع المدني جهودا مضاعفة في عملية احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة لها وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات -ولله الحمد- ولا زالت إجراءات التحقيق حول أسباب الحادث قائمة .
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