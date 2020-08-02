السعودية | وزير الثقافة ينشر فيديو "الرز الحساوي".. والمصور يروي

شكرا لقرائتكم وزير الثقافة ينشر فيديو "الرز الحساوي".. والمصور يروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "الأحساء أم النخيل والبساتين".. هكذا غرد وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على حسابه في "تويتر" حين أرفق مقطع فيديو للمصور "إبراهيم سلمان الملحم"، يحكي قصة زراعة الرز الحساوي الشهير والأغلى على مستوى العالم.

المصور الملحم هاوٍ للفنون البصرية، مما جعل احترافية التصوير مجال عشقه، فتحدث إلى "العربية.نت" عن قصة الفيديو الذي غرد فيه وزير الثقافة، يقول: "رغبت في توثيق مرحلة من مراحل زراعة الأرز (العيش) الحساوي، وتم التنسيق مع الزملاء الرائعين في مركز القرين بمحافظة الأحساء، وتمت زيارة المزارعين على فترتين، منها ما تسمى بالنجاف والمرحلة الثانية السناي، وفي أوقات عملهم فجراً وعصراً".

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وأضاف: "حاولت في الفيديو إظهار التعاون الجميل والعمل الجاد من المزارعين، الذين طالما اهتموا بزراعة المنتجات الأحسائية وعلى رأسها الأرز الحساوي، ويتجلى هذا التعاون أكثر في التهاليل والتباشير التي ينشدها المزارعون، لتحفيز وتشجيع بعضهم البعض لإنهاء المهام اللازمة لزراعة وحصاد الأرز الأغلى في العالم".

وأكد المصور الملحم بأن الفيديو تبقى منه مرحلة أخيرة وهي مرحلة الحصاد، والتي ستكون بموسم الشتاء القادم.

وتابع الحديث: "أثلج صدري وأسعدتني تغريدة وزير الثقافة، والذي قدم شكره لي، وإشادته بالعمل والتغنّي بجمال الأحساء، ما هو إلا دليل على جهود وحرص سموه في إبراز ثقافة وتراث مناطق بلادنا الجميلة، ودعم المصورين والفنانين بشكل خاص، والذي يتماشى مع رؤيةولي العهد 2030 بجعل المملكة رائدة في كل المجالات الثقافية والتراثية والبصرية".