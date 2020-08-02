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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 463 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 67911 حالة.
وتم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 457 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن حالات الإصابة الـ463 تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين و144 حالة لغير الكويتيين.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 688 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 59.213 حالة.
فيروس كورونا الجديد
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 03:13 PM
مجموع حالات الشفاء يبلغ 59.213الكويت: 463 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 463 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 67911 حالة.
وتم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 457 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن حالات الإصابة الـ463 تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين و144 حالة لغير الكويتيين.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 688 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 59.213 حالة.
، الكويت: 463 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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