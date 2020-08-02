- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي في تمام الخامسة عصراً اليوم محاضرة علمية بعنوان :" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" ضمن برنامج " حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٤١هـ.
ويتطرق الدكتور البصيلي خلال المحاضرة إلى معالم الوسطية في الإسلام ويسر الشريعة إلى جانب عدد من الأحكام التي تهم الحجاج في ختام الحج وتوجيهات عامة.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 02:53 PM
ضمن برنامج حج بسلام وأمان
يلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي في تمام الخامسة عصراً اليوم محاضرة علمية بعنوان :" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" ضمن برنامج " حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٤١هـ.
ويتطرق الدكتور البصيلي خلال المحاضرة إلى معالم الوسطية في الإسلام ويسر الشريعة إلى جانب عدد من الأحكام التي تهم الحجاج في ختام الحج وتوجيهات عامة.
، "البصيلي" يلقي محاضرة عن الوسطية عبر قناة الإسلامية باليوتيوب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "البصيلي" يلقي محاضرة عن الوسطية عبر قناة الإسلامية باليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.