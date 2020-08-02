شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 1357 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2533 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت ، 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما تم تسجيل 2533 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة. كما أعلنت الوزارة عن خلو المشار المقدسة من إصابات كورونا.

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