شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الأمانة برفع (7645) طناً من النفايات، وإزالة (4133) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، فيما طهرت وعقمت (640) موقعاً، مُستخدمة (174435) لتراً من كمية المطهرات والتعقيم، بمشاركة (473) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.