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23 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (587) جولة رقابية، و (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط (18) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدس في مساكن العمالة، و (23) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية.

كما قامت الأمانة برفع (7645) طناً من النفايات، وإزالة (4133) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، فيما طهرت وعقمت (640) موقعاً، مُستخدمة (174435) لتراً من كمية المطهرات والتعقيم، بمشاركة (473) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

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