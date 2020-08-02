شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج لـ "اليوم" : الخبرات المتراكمة وراء نجاح الموسم الاستثنائي والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط في لقاء مع "اليوم" إن الوزارة وضعت خطط تفصيلية متقنة ومحكمة مع كافة القطاعات التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن، لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه من أهم مميزات الخطة أنه تم تنفيذها بشكل استباقي تراعي جميع مراحل الحج، وهذا الموسم كان استثنائي في وضع الخطط، وساعد علي تنفيذها الخبرة المتراكمة عبر السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الخطة راعت الحاج من قبل وصوله إلى مكه المكرمة من خلال العزل والفحص المنزلي ثم استقباله في فنادق ومساكن الحجاج المعقمة، وكل هذه الاجراءات ساعدت علي نجاح الموسم.