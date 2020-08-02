شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج لـ "اليوم" : الخبرات المتراكمة وراء نجاح الموسم الاستثنائي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أنه من أهم مميزات الخطة أنه تم تنفيذها بشكل استباقي تراعي جميع مراحل الحج، وهذا الموسم كان استثنائي في وضع الخطط، وساعد علي تنفيذها الخبرة المتراكمة عبر السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الخطة راعت الحاج من قبل وصوله إلى مكه المكرمة من خلال العزل والفحص المنزلي ثم استقباله في فنادق ومساكن الحجاج المعقمة، وكل هذه الاجراءات ساعدت علي نجاح الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الحج لـ "اليوم" : الخبرات المتراكمة وراء نجاح الموسم الاستثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.