شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٨ ألف أضحية استقبلتها مسالخ الشرقية في العيد والان نبدء بالتفاصيل

- الصفيان : تعقيم وتطهير المسالخ والمطابخ لتوفير بيئة آمنة

بلغ عدد الأضاحي التي استقبلتها المسالخ المركزية والمطابخ المصرح لها بالذبح والمسالخ المبتكرة، خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك ٢٨٦٧٠ أضحية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأنه استمرارا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في موسم عيد الأضحى كثفت الفرق الميدانية بالأمانة كثفت جولاتها الرقابية على المسالخ والمطابخ الصرح لها بالذبح والمسالخ المبتكرة في المنطقة للاطلاع على سير عملية الذبح، بالإضافة إلى التدقيق وفحص الأضاحي للتأكد من سلامتها، مشددا على أن الأمانة حرصت على تدعيم المسالخ والمطابخ بالكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والآليات لخدمة المستفيدين بشكل أسرع، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المسالخ والمطابخ بشكل مستمر خصوصا مع انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-١٩) لتوفير بيئة آمنة للمضحين.

وأبان الصفيان بأن الفرق الميدانية تحرص وبشكل مهم على تكثيف جولاتها في موسم العيد على العديد من المحلات والأسواق التجارية خصوصا في هذه المواسم والذي تشهد إقبال من الناس لشراء الحاجيات والحلويات والأكلات، والتأكد من سلامة المنتجات.