الهدية الأخيرة من ترامب إلى بوتين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

منذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة، اختار دونالد ترامب التعامل مع حلفاء أمريكا بطريقة غير معتادة عن الرؤساء السابقين، وكان آخر أفعاله أن مزق أحد تلك الحبال بإعلانه عن خطة لسحب ما يقرب من 12000 جندي من ألمانيا.

ساعد هذا الخيط من القوات، المنسوج منذ ثلاثة أجيال عبر المدن التاريخية في ألمانيا والحقول والغابات الكثيفة، على ضمان السلام في أوروبا؛ حيث يجسد التزامًا لا ينفصم بين الخصمين السابقين، لكن العلاقة الآن، خاصة إذا أُعيد انتخاب ترامب في وقت لاحق من هذا العام، في حالة سقوط حر إلى وجهة غير معروفة.

وبحسب تقرير شبكة CNN الأمريكية فإن قرار سحب ترامب للجنود الأمريكيين هو معاقبة لألمانيا.

دوافع ترامب لسحب القوات من ألمانيا:

قال ترامب في تغريداته إن ألمانيا متخلفة للغاية في دفع رسومها البالغة 2% لحلف شمال الأطلنطي، متابعًا: لذلك فإننا ننقل بعض القوات من ألمانيا.

وتابع التقرير: أُلقيت هذه القنبلة من البيانات غير الدبلوماسية خلال لحظات قليلة في منتصف الليل، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات لإصلاح الضرر الذي يخشى المسؤولون الألمان من إلحاقه بالتحالف العسكري.

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ورد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني، نوربرت رويتجن، على تويتر قائلاً: بدلاً من تعزيز قوة الناتو سيضعف التحالف، ولن يزداد النفوذ العسكري للولايات المتحدة، بل سينخفض ​أيضًا.

كما انتقد حاكم ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سويدر، الذي تستضيف منطقته عدة قواعد أمريكية، ترامب قائلًا: للأسف إن هذا القرار يضر بشكل خطير بالعلاقات الألمانية الأمريكية، ولا يمكن رؤية فائدة عسكرية هنا، إنه قرار يضعف حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة نفسها.

بوتين المستفيد الوحيد:

العلاقة بين وجود القوات الأمريكية في ألمانيا والنفوذ الروسي في أوروبا هي علاقة عكسية، وأوضح ذلك المتحدث ديمتري بيسكوف لشبكة CNN بقوله: كلما كان الجنود الأمريكيين أقل تواجدًا في القارة الأوروبية كلما كانت أوروبا أكثر هدوءًا وروسيا أكثر نفوذًا، متبعًا: يظل ترامب يمنح الكرملين هدايا سخية.

لقد استغرق الأمر من الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ما يقرب من أربع سنوات من الخدمة لتدمير عقود من العمل للتوصل إلى اتفاقيات سلمية بين ألمانيا والولايات المتحدة، فقرار سحب الجنود هو إشارة لنهاية ما تصوره فرانكلين روزفلت، الرئيس الأمريكي الثاني والثلاثون، عن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية يقوم على أساس المصلحة المشتركة والتطلعات الجماعية.

وقالت CNN: شهد روزفلت وغيره من قادة جيله أسوأ الأوقات حيث اصطدمت القوى العظمى في صراع مع بعضها وقرار ترامب اختار تجاهل هذه الحقيقة الواضحة.

وتابعت: مهما كان دافع ترامب فإن قرارته تترك الحلفاء في حالة هياج وهو ما يتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة على المدى الطويل؛ فبينما يبحث الرئيس الأمريكي عن أصدقاء لتعزيز عقوباته على الصين وإيران، فإن أوروبا الأقل تقييدًا والأكثر خوفًا ستبحث عن تأمين العلاقات التي تناسب أمنها القومي ومصالحها التجارية، وهو الأمر الذي قد لا يتماشى دائمًا مع أمريكا.

واختتم التقرير قائلًا: وفي الوقت نفسه، فإن قرارت ترامب تُمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو عدو استراتيجي في وضع هجوم بالفعل، بينما تُعطل الحلفاء الحيويين في نفس المعركة، إنها أضرار مزدوجة قد لا يتمكن حتى الرئيس المقبل من إصلاح آثارها.

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