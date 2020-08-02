صور.. 450 معدة وآلية لنزح مياه الأمطار بجازان

2020-08-02

متابعات الخليج 365- جازان

استنفرت أمانة جازان والبلديات التابعة لها تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان ومحافظات المنطقة أول أيام العيد والتي نتج عنها تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بالشوارع وسيول منقولة.

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جهود أمانة جازان في نزح مياه الأمطار

وقال وكيل الأمين للخدمات والمشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى الدكتور إبراهيم الخياط، إن كمية الأمطار التي هطلت يوم العيد على مدينة جازان وعلى محافظات المنطقة كانت غزيرة جدًا، وكانت الفرق الميدانية في أمانة المنطقة وبلدياتها قد باشرت مهامها في تصريف تجمعات المياه لمدة 12 ساعة متواصلة، وما زال العمل جاريًا في جميع المواقع التي تتجمع بها المياه في عموم المنطقة.

شبكة تصريف المياه

وأضاف الخياط، أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حاليًا بمدينة جازان تغطي ما نسبته 25 % من إجمالي مساحة مدينة جازان، مبينًا أن هذه الشبكة قامت بتصريف المياه من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة وتصريفها إلى البحر مباشرة أما المواقع التي لا تشملها شبكات تصريف المياه المنفذة، فتم مباشرتها بوساطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه بالشوارع والأحياء، وتم سحب كميات كبيرة من المياه، ولا يزال العمل مستمرًا على مدار الساعة.

وأكد الخياط أن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة لنزح تجمعات المياه والسيول ودرء أخطارها.

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