محمد بن مسعود - الدمام - "مكافحة الفساد" توضح سبل التواصل معها أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها تستقبل البلاغات المقدمة إليها عن قصور الخدمات، وتعثر المشاريع، والفساد المالي والإداري. وقالت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" عبر حسابها الرسمي "بتويتر": بإمكانك الإبلاغ عن القصور في الخدمات عبر الهاتف المجاني (980) أو عبر الواتساب (0539980980) أو عبر الفاكس (0114420057) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] جاء ذلك رداً على تساؤلات مغردين عبر "تويتر" عن تعثر المشاريع، والقصور في الخدمات. نزاهة 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 03:01 PM Advertisements "مكافحة الفساد" توضح سبل التواصل معها "الرقابة": نستقبل بلاغات قصور الخدمات وتعثر المشاريع "الرقابة": نستقبل بلاغات قصور الخدمات وتعثر المشاريع أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها تستقبل البلاغات المقدمة إليها عن قصور الخدمات، وتعثر المشاريع، والفساد المالي والإداري. وقالت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" عبر حسابها الرسمي "بتويتر": بإمكانك الإبلاغ عن القصور في الخدمات عبر الهاتف المجاني (980) أو عبر الواتساب (0539980980) أو عبر الفاكس (0114420057) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] جاء ذلك رداً على تساؤلات مغردين عبر "تويتر" عن تعثر المشاريع، والقصور في الخدمات. الكلمات المفتاحية ، "الرقابة": نستقبل بلاغات قصور الخدمات وتعثر المشاريع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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