، نعود بحذر.. تعرف على ملامح مباريات الدوري السعودي بعد كورونا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرابطة أصدرت دليلاً إرشادياً شاملاً يحوي كل الإجراءات الاحترازية

يستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارياته بعد غدٍ الثلاثاء، من خلال انطلاق الجولة الـ 23، عقب توقف البطولة لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وبينما تعود كرة القدم في المملكة تدريجياً إلى طبيعتها، تتضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية أن المباريات ستكون ذات طبيعة مختلفة سواءً داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

وبخلاف أن المباريات ستقام في غياب تام للجماهير، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن دليل إرشادي شامل يحتوي على كل الإجراءات والاحتياطات التي سيتم تطبيقها خلال المباريات الـ 64 المتبقية من الموسم الكروي، بدءاً من وصول اللاعبين إلى ملعب المباراة مروراً بغرف الملابس وتمارين الإحماء وانتهاءً بوقت المباراة نفسها ومغادرة الملعب.

وسيتم اتخاذ إجراءات وقائية دقيقة منذ اللحظة الأولى لوصول اللاعبين إلى الملعب المستضيف للمباراة، إذ سيصل كل فريق في حافلات متعددة جميعها معقمة بشكلٍ كامل وفي أوقات مختلفة عن الفريق الآخر، كما أن نقطة الوصول ستكون في مناطق منفصلة، أما غرف الملابس فسيتم تعقيمها قبل وبعد وصول الفريقين وكذلك بين الشوطين.

من ناحيةٍ أخرى، سيتقيد اللاعبون بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل غرف تغيير الملابس، كما سيلتزم الموجودون بجوار وداخل غرف الملابس بتجنب الازدحام، وسيتجنب جميع الموجودين بما فيهم اللاعبون المصافحة.

وخلال فترة الإحماء قبل المباريات، فيوصي الدليل الإرشادي لعودة مباريات الدوري بدخول الأفراد المصرح لهم فقط إلى منطقة الملعب المستضيف للمباراة، وفيما يخص الأفراد المتواجدين خارج حدود المستطيل الأخضر، فسيتوجب على المدربين وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية وحكام الفار ارتداء الكمامات طوال الوقت.

ولتطبيق أقصى درجات التباعد خلال المباريات، فسيستخدم كل فريق مدخل خاص إلى أرض الملعب حسب إمكانيات كل ملعب.

وسيكون من الممنوع العناق والمصافحة بين اللاعبين قبل وبعد المباراة أو عند الاحتفال بالأهداف، ولن يسمح بالبصق والمضمضة داخل ساحة الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة وكذلك الحال بالنسبة لتبادل القمصان بين اللاعبين، كما سيرتدي القائمون على جمع الكرات الكمامات طوال الوقت.

وستطبق الإجراءات الاحترازية كذلك على وسائل الإعلام والصحفيين المشاركين في تصوير وتغطية المباريات، حيث سيقومون بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل الحركة والاحتكاك إلى أقل قدر ممكن.

وسيتم التأكيد على ضرورة النظافة الشخصية من غسل اليدين وتجنب لمس الأسطح وتعقيم الأيدي وارتداء القفازات، كما سيُمنع تواجدهم في ممرات وغرف اللاعبين والحكام قبل وبعد وأثناء المباراة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أطلقت حملة #دورينا_رجع احتفالاً باستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يمكن للجماهير من خلالها التعبير عن حماسها تجاه ناديها ولاعبيها المفضلين من خلال مشاركة التعليقات والصور ومقاطع الفيديو.

وبينما تتبقى ثمان جولات على نهاية البطولة، فلا يزال صراعا القمة والقاع في الملعب، حيث يواصل الدوري مبارياته بالجولة 23 والتي تشهد قمة ديربي الرياض بين الهلال متصدر الترتيب والنصر حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط، وبالتالي سيكون لنتيجة المباراة تأثير مباشر على حسم اللقب.

وكانت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد استأنفت تدريباتها في 21 يونيو استعداداً لاستئناف البطولة التي تُختتم في 9 سبتمبر المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للتحضير للموسم الجديد 2020-2021 الذي من المقرر أن ينطلق في 16 أكتوبر.