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سجّلت ماليزيا، اليوم، 14 حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أن هناك 13 حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محلياً لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين، مشيرة إلى تعافي 17 مصاباً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 8664 شخصاً، مبينةً أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليتوقف بذلك عدد الوفيات عند 125 حالة.فيروس كورونا الجديد
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 02:56 PM
ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالةماليزيا تسجّل 14 إصابة جديدة بكورونا
سجّلت ماليزيا، اليوم، 14 حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أن هناك 13 حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محلياً لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين، مشيرة إلى تعافي 17 مصاباً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 8664 شخصاً، مبينةً أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليتوقف بذلك عدد الوفيات عند 125 حالة.
، ماليزيا تسجّل 14 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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