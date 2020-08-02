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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، وميسان، والعرضيات، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربه، وخليص، ورنية والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الواحدة صباح الغد ً.
الأرصاد حالة الطقس
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 02:48 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقيةتنبيه "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، وميسان، والعرضيات، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربه، وخليص، ورنية والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الواحدة صباح الغد ً.
، تنبيه "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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