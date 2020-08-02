- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" المملوكة لشركة "فيسبوك"، تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي إزعاج.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" تسمح في تحديث جديد بكتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد.
ومن المقرر أن يتم اعتماد تلك التقنيات الجديدة عبر "واتسآب" في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".
وستستمح "واتسآب" تحديد المدة التي يمكن من خلالها كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات لمدد تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل، وتم إضافة أيقونة "دائمًا" إلى تلك المدد بحيث يتم كتم الإشعارات بصورة نهائية كاملة.
وفي الوقت نفسه، تختبر "واتسآب" فعليًا حاليًا ميزة الرسائل "منتهية الصلاحية" عبر نظام تشغيل "أندرويد".واتساب
"واتسآب" تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي "إزعاج"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-02
كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" المملوكة لشركة "فيسبوك"، تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي إزعاج.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" تسمح في تحديث جديد بكتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد.
ومن المقرر أن يتم اعتماد تلك التقنيات الجديدة عبر "واتسآب" في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".
وستستمح "واتسآب" تحديد المدة التي يمكن من خلالها كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات لمدد تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل، وتم إضافة أيقونة "دائمًا" إلى تلك المدد بحيث يتم كتم الإشعارات بصورة نهائية كاملة.
وفي الوقت نفسه، تختبر "واتسآب" فعليًا حاليًا ميزة الرسائل "منتهية الصلاحية" عبر نظام تشغيل "أندرويد".
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
01:55 PM
تحديث جديد يواجه الأمور المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد
كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" المملوكة لشركة "فيسبوك"، تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي إزعاج.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" تسمح في تحديث جديد بكتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد.
ومن المقرر أن يتم اعتماد تلك التقنيات الجديدة عبر "واتسآب" في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".
وستستمح "واتسآب" تحديد المدة التي يمكن من خلالها كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات لمدد تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل، وتم إضافة أيقونة "دائمًا" إلى تلك المدد بحيث يتم كتم الإشعارات بصورة نهائية كاملة.
وفي الوقت نفسه، تختبر "واتسآب" فعليًا حاليًا ميزة الرسائل "منتهية الصلاحية" عبر نظام تشغيل "أندرويد".
، "واتسآب" تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي "إزعاج" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "واتسآب" تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي "إزعاج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.