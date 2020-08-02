مسن يدعي أنه المهدي المنتظر بالمجاردة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أنتشر مؤخراً فيديو مثير للجدل لمواطن خمسيني بمحافظة المجاردة يدعي أنه المهدي المنتظر . أنتشر مؤخراً فيديو مثير للجدل لمواطن خمسيني بمحافظة المجاردة يدعي أنه المهدي المنتظر . وخلال الفيديو ، يؤكد الرجل انه المهدي خليفة رسول الله ، وانه معصوم من الخطأ وأكرمه الله بكرامات وغيرها من العبارات . وكشف مصدر أن الرجل مريض نفسي وبدأت تظهر عليه العلامات بعد تعرضه لحادث حيث استرسل في الرؤى والأحلام وصدق أوهامه . وأضاف أنه تعرض بالفعل للسجن ومحاولات النصح والإصلاح بلا جدوى .

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