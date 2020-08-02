شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على كيفية الإستفادة من ماء زمزم للعلاج من الأمراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المحيذيف، المدير العام للمختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السابق، بأن مياه زمزم لا تنضب إطلاقًا لافتا بأن ما يُسحب من هذه المياه يُعوَّض بشكل مباشر وسريع من خلال تجربة ومعاينة شخصية سابقة له من موقع النبع؛ إذ إنه خلال 10 دقائق فقط ارتفع المنسوب لمستواه الطبيعي. موضحًا أنه كلما زاد السحب من المياه قلت الأملاح، وهذا أمر طبيعي.

وتابع المحيذيف بأنه للإستفادة من ماء زمزم يجب أن يتم تخزين عبوات المياه في درجة حرارة لا تزيد على 25 درجة مئوية حتى نضمن جودة المياه. مشيرًا إلى أنه ليست هناك مدة صلاحية للمياه ما دامت تُحفظ بعناية. لافتًا في هذا الصدد إلى أنه لا يزال يحتفظ شخصيًّا بعينات من ماء زمزم منذ 12 سنة، ويقوم بتحليلها كل 3 أشهر ولم تتغير.

وعن الطريقة الصحيحة للاستشفاء من الأمراض بماء زمزم دعا الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المحيذيف إلى أن تُشرب على الجوع، وعلى معدة خاوية، إلى حد الارتواء والامتلاء والشعور بالشبع. مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتضلع بالشرب منها؛ فهذا جيد، مردفا بأنه يفترض بألا تُشرب مياه زمزم إلا على جوع حتى تكون المعدة فارغة، وتكون هي الطعام الذي يدخل إلى المعدة قبل أي أكل". مشيرًا إلى أن الجرعات بشكل علمي تكون قبل وجبات الفطور والغداء والعشاء.