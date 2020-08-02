شكرا لمتابعة خبر عن بيانات إزالة اسم صاحب السيارة بعد بيعها عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت منصة أبشر عن الطريقة المطلوبة للتخلص من مشكلة تسجيل السيارة باسم صاحبها رغم بيعها . كشفت منصة أبشر عن الطريقة المطلوبة للتخلص من مشكلة تسجيل السيارة باسم صاحبها رغم بيعها . وأوضحت أنه يجب إضافة البيانات التالية بعد البيع : 1- الاسم الثلاثي . Advertisements 2- رقم هوية البائع . 3- رقم هوية المشتري . 4- صورة من إيصال التحويل . 5- رقم هاتف للتواصل .

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