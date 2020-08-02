شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مطعم شعبي تبين انه صالون حلاقة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أغلقت بلدية المسفلة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة صالون حلاقة يمارس نشاط بيع وجبات شعبية بالمخالفة للغرض المرخص له . أغلقت بلدية المسفلة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة صالون حلاقة يمارس نشاط بيع وجبات شعبية بالمخالفة للغرض المرخص له . وتم ضبط الصالون الذي تبين عدم مطابقته لأي اشتراطات صحية بعد إبلاغ الأهالي الذين لاحظو لافته صالون الحلاقة على المحل . Advertisements وتم إغلاق الصالون على الفور وضبط المتورطين وهم وافدين واستدعاء الكفيل ، ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة به .

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