شكرا لمتابعة خبر عن ساعات العمل المسموح بها بشكل متتالي بلا راحة للعاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يتعرض بعض موظفي القطاع الخاص للإستغلال في بعض المنشآت مما يجبرهم على العمل ساعات طويلة بلا راحة . يتعرض بعض موظفي القطاع الخاص للإستغلال في بعض المنشآت مما يجبرهم على العمل ساعات طويلة بلا راحة . ووفقاً لنظام العمل في المملكة فإنه لا يجوز تشغيل الموظف اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام . كما لا تحتسب الفترات المحددة للراحة والصلاة من ضمن الساعات الفعلية للعمل ، ويعد عدم العمل بهذا النظام مخالف تستحق المساءلة .

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