بالفيديو.. ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو استكمال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق . وثق مقطع فيديو استكمال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق . وأظهر الفيديو التزام الحجاج بالمسافات البينية وعدم التزاحم مع إرتداء الكمامات ، وفقاً للإخبارية. وكانت وزارة الحج والعمرة قد قامت بتعقيم الجمرات بالتعاون مع الفرق المختصة لضمان عدم انتقال أي عدوى للحجاج. إقرأ أيضاً :

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