شكرا لمتابعة خبر عن عودة حركة الشاحنات البحرينية عبر جسر الملك فهد إيتداء من اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت الجمارك البحرينية إستئناف حركة الشاحنات البحرينية إلى المملكة ، وذلك عبر جسر الملك فهد، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020. قررت الجمارك البحرينية إستئناف حركة الشاحنات البحرينية إلى المملكة ، وذلك عبر جسر الملك فهد، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020. وكشف مدير إدارة جمارك المنافذ البرية بشؤون الجمارك محمد حسن العيسى، بأن قرار استئناف الحركة جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية بحسب الأيام البحرينية.

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