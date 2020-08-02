شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للحجاج وهم يستقلون الحافلات من جدة لمكة قبل 90 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد فريد للحجاج القادمين من جدة لمكة عام 1351ه/ 1933 م . كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد فريد للحجاج القادمين من جدة لمكة عام 1351ه/ 1933 م . وأظهرت الصورة التي تعود إلى 90 عام مضت ، الحجاج وهم يستقلون الباصات لرحلتهم . كما ظهر التطور العمراني في تلك الفترة على الرغم من السنوات البعيدة في مشهد يعكس حضارة جدة .

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