شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية نادرة لأول مأذنة للمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت دارة الملك عبد العزيز عن أول مئذنة للمسجد الحرام والتي بناها الخليفة أبو جعفر المنصور قبل العهد السعودي . كشفت دارة الملك عبد العزيز عن أول مئذنة للمسجد الحرام والتي بناها الخليفة أبو جعفر المنصور قبل العهد السعودي . وبينت الدارة أن عدد المآذن قبل العهد السعودي كان 5 وأصبح 7 في أول توسع سعودية وكان منها مأذنة باب الملك عبد العزيز حيث بلغ ارتفاعها 90 متر عام 1376 هـ / 1957 م.

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