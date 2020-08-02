شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة ومحافظاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة والمخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للابلاغ عن اي حالات طارئة لا سمح الله .