شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» يكشف موعد «سهيل» وأهم ما سيحدث فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميت الحالات المناخية اليوم الأحد بدء موسم سهيل في الـ 24 من اغسطس الجاري . كشف عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميت الحالات المناخية اليوم الأحد بدء موسم سهيل في الـ 24 من اغسطس الجاري . وأكد "الحصيني " أن الحر سيخف تدريجياً عما سبقها وسيتلطف الليل ويبرد آخر الليل تدريجياً . كما أكد أن موسم سهيل يشهد زيادة في إنتاج التمر وارتفاع المياه في الآبار تبعاً لتناقص درجة الجرارة .

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