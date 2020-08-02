حقيقة وفاة المستشار تركي آل الشيخ في أحد مشافي نيويورك - فيديو يوضح ما هو مرضه شاهد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية في أحد مشافي نيويورك.

وكشفت مصادر طبية وإعلامية عربية، يوم الأحد 2 آب 2020 ،ما هو مرض المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذي استدعى نقله بشكل عاجل إلى الولايات المتحدة الامريكية؛ من أجل العلاج السريع.

وذكرت المصادر الطبية في تصريح صحفي أن تركي آل شيخ اشتكى قبل نقله إلى نيويورك من ضيق بالغ في التنفس وعدم انتظام دقات القلب، لافتا إلى أن ذلك استدعى وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي لحين تشخيصه.

وأضافت أن المستشار آل شيخ وصل إلى المستشفى الامريكي الذي عولج فيه منذ أشهر قليلة، فاقد للوعي بشكل كامل، مشيرة إلى أن حالته الصحية تزداد تراجعا، بالتزامن مع جهود اطباء المكثفة لإنقاذ حياته وتشخيص حالته.

وكان المستشار السعودي البارز الذي يمتلك نادي ألميريا الإسباني أحد الشخصيات الرياضية العربية البارزة جدا، قد خضع لعملية جراحية في المخ بأمريكا قبل نحو سبعة أشهر، قبل أن يعود إلى المملكة بحالة مستقرة.

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وتابعت المصادر إن تركي آل شيخ سوف يخضع لعملية جراحية جديدة في المخ خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن الفحوصات لاتزال جارية على قدم وساق؛ تمهيدا لإدخاله إلى غرفة العمليات داخل مستشفى نيويورك.

وشددت على أن الوضع الصحي للمستشار آل الشيخ لا يطمئن، مبينة أن هناك ورم صغير في المخ الأمر الذي يؤثر على عمل الخلايا ويضغط عليها؛ إضافة إلى إهمال تركي للمتابعة، ما أدى إلى تدهور وضع الصحي الأيام المنصرمة.

يذكر أنه قبل مرض تركي آل شيخ الحالي، قد عاد بقوة إلى الساحة الرياضية العربية، عن طريق استمرار في الترويج لنادي ألميريا، إلى جانب دخوله في صدامات مع النادي الأهلي المصري بعد أن قرر عزله من منصب الرئيس الشرفي.