القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده

عبر برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية النيجر، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرًا له عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: القيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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