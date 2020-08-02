«مدني مكة» يحذّر من هطول أمطار ويدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ‏حول تعرّض «أضم والطائف والعرضيات وميسان وتربة ورنية والمويه والكامل» إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم المخاطرة بدخول الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، «ثالث أيام عيد الأضحى المبارك» استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فضلًا عن تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

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