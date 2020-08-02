حثَّت الجميع على اتباع إرشادات السلامة..
دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرّض «أضم والطائف والعرضيات وميسان وتربة ورنية والمويه والكامل» إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم المخاطرة بدخول الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر.
وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، «ثالث أيام عيد الأضحى المبارك» استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فضلًا عن تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.
اقرأ أيضًا:
«طقس ثالث أيام العيد».. استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق
الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية ويطالب بالحيطة والالتزام
كانت هذه تفاصيل خبر «مدني مكة» يحذّر من هطول أمطار ويدعو لأخذ الحيطة والحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.