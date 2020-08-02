خبير أرصاد يتوقع خريطة هطول الأمطار بعدد من مناطق المملكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، خريطة الأمطار المتوقع هطولها بعدد من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني، عبر «تويتر»: أتوقع استمرار حالة رَهْو المطرية «مسمى للحالة المطرية الصيفية)»اليوم الأحد وليلة الاثنين، على أجزاء من مناطق «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان وعسير والباحة ونجران، واليمن وعمان وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على الشمالية والغربية وشمال القصيم».

إلى ذلك توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، «ثالث أيام عيد الأضحى المبارك» استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فضلاً عن تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

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