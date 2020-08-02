سياسي / مصر تعرب عن تضامنها مع السودان إثر إنهيار سد "بوط"



القاهرة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أعربت مصر عن تضامنها مع السودان إثر حادث إنهيار سد "بوط" بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان وما أسفر عنه من تدمير مئات المنازل.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، وقوف مصر مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين.

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13:50ت م

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