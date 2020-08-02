السعودية اليوم / 305572 إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا



لندن 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس

وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفًا و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.

// انتهى //

13:47ت م

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لندن 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسوصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفًا و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.// انتهى //13:47ت م0057

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