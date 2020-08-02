حج / حجاج بيت الله الحرام يبدؤون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق



منى 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

ورصدت بعثة وكالة الأنباء

وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى يتوجه ضيوف الرحمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعدادًا للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

// انتهى //

12:52ت م

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منى 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.ورصدت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ.وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى يتوجه ضيوف الرحمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعدادًا للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.// انتهى //12:52ت م0049

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