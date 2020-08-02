السعودية اليوم / 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا



بروكسل 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم، تسجيل 651 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9845 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

12:31ت م

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بروكسل 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات البلجيكية، اليوم، تسجيل 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ إجمالي الإصابات 69402 حالة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9845 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.// انتهى //12:31ت م0046

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