شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 مطاعم مخالفة للإشتراطات الصحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مطاعم مخالفة للإشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المطاعم و المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية. وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن المخالفات المرصودة على المطاعم تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخل المطاعم، مشيراً إلى إتلاف 40 كيلوجراماً من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين.

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