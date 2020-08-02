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3 عوامل تؤجل خرف الشيخوخة 40 %
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهرت دراسة مهمة أن خرف الشيخوخة يمكن تأخيره بنسبة تصل إلى 40 في المائة من خلال اتباع 3 أمور بسيطة وهي تناول كميات أقل من الطعام وممارسة الرياضة بشكل أكبر والإقلاع عن التدخين والمسكرات.
ما هو خرف الشيخوخة ؟
الخرف هو مجموعة من الأعراض المؤثرة في الذاكرة، والتفكير، والقدرات الاجتماعية لدرجة تؤثر في ممارسة الحياة اليومية. قد تسبب العديد من الأمراض المختلفة حدوث الخَرَف، وليس مرضًا معينًا.
وعلى الرغم من أن الخرف عادة ما يتضمن فقدان الذاكرة، فإن فقدان الذاكرة له أسباب مختلفة. ولا يعني فقدانك للذاكرة وحده أنك مصاب بالخرف.
تأخير الخرف بـ40%
وخلص استعراض شامل للأدلة إلى أنه يمكن تجنب أو تأخير نحو 40 في المائة من الحالات بمراعاة عدد من العوامل. وأفاد الباحثون بأن تناول كميات أقل من الطعام وممارسة المزيد من الرياضة والتخلص من الكحول والسجائر تقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من العمر.
وتشير الدراسة إلى أن عادات ونمط الحياة – جنباً إلى جنب مع العوامل البيئية والتاريخ الطبي والتعليم – مسؤولة عن ما يقرب من 340 ألف حالة من أصل 850 ألف حالة إصابة بالخرف في بريطانيا.
وقد حدد فريق ضم 28 خبيراً عالمياً في مجال الخرف أجروا مسحاً لمجلة «لانسيت» الطبية 12 عاملاً مختلفاً يمكن التحكم فيه يساهم في تفاقم خطر الإصابة بالخرف. اعتقد الخبراء لعقود من الزمان أن الخرف مسألة مصير قد تؤول إليه حياة البعض مرتبط فقط بعلم الجينات والشيخوخة.
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