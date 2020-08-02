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صور .. أمطار البرك توقف الحركة المرورية
بسبب ارتفاع منسوب المياه بالشوارع
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ البرك
تسببت أمطار البرك التي شهدتها المحافظة أمس الأول، في ارتفاع منسوب المياه بشوارع المحافظة الرئيسية مما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق ذاته.
معالجة آثار أمطار البرك
وأوضح حساب البلدية على موقع التدوينات القصيره “تويتر ” أن البلدية ممثلة في الخدمات قامت بمباشرة الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة ومراكزها، حيث كثفت البلدية من أعمال نزح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع وداخل الأحياء للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة.
انهيارات جبلية في قنا
من جهة أخرى تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية على مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير في حدوث عدد من الانهيارات في عدد من الجبال التي تقع بجانب الطرق الرئيسية بالمركز، حيث باشرت فرق من بلدية المركز والجهات ذات الاختصاص بإزالة الانهيارات والصخور والعمل على فتح الطرق أمام سالكيها.
ارتفاع منسوب المياه في طرق محايل
اشتكى عدد من سالكي الطريق الرابط بين محافظة محايل ومركزي قنا وبحر أبو سكينة من تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه على الطريق، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
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