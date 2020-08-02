تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير والحمد لله

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

طمأن المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ متابعيه على حالته الصحية بتغريدة مقتضبة قال فيها “شكرًا.. أنا بخير والحمد لله”.

مواطنون يهنئون تركي آل الشيخ

وانهالت التهاني من المسؤولين والمواطنين على المستشار في الديوان الملكي متمنين له الصحة ودوام العافية والعودة للوطن بسلام حيث قال المذيع محمد الطميحي :” ألف سلامة عليك وإن شاء الله دايماً في صحة وعافية ” أما مساعد هلال الزويهري فقال :” جعل ما نسمع عنك إلا العلم الزين”.

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بدوره قال فيصل أبوثنين :” اللهم لك الحمد والشكر .. والحمد لله على السلامة اجر وعافية إن شاء الله وما تشوف شر..” فيما غرد رئيس تحرير صحيفة الشرق خالد علي بوعلي :” ألف حمد الله على السلامة بوناصر ، خطاك السوء ، وما تشوف شر .”.

تمنيات بالعودة للوطن

أما المحلل السياسي والأمني أحمد الركبان فغرد بالقول :” حفتكَ عنايةُ الله، ومسروراً تعود لوطنك، خطاك السوء.” بينما قال عبدالعزيز المريسل :” الحمدلله الله يردك سالم لمحبينك و لكل عين ترجيك الله لا يبين غلاك يا ابوناصر”.

ومن الكويت قالت الكاتبة والإعلامية فجر السعيد :” الحمد لله ربي لطف فيك وبإذن الله بيترجع لنا سالما معافى بحول الله وقوته” في حين قالت الإعلامي فواز الشريف :” عناية الله بك ومعك يابو ناصر ، تعلمنا منك الصبر والمثابرة والعزيمة، الدعوات تحيطك، ومحبة الناس من حولك، كن بخير لأجلنا.. كن بخير لأجل الوطن”.

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