، حناجر الدلالين تتعالى.. "ساحة المدينة الغذائية" بعنيزة تفتح مزاد التمور غداً ،

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ستتعالى حناجر الدلالين في ساحة المزادات في المدينة الغذائية بدءًا من فجر يوم غدٍ الاثنين، إيذاناً بعودة النشاط التجاري لمهرجان التمور بعنيزة بعد توقفه لمدة أربعة أيام تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك، ومتوقع أن يشهد هذا الأسبوع نشاطاً بالقوة الشرائية خاصة مع ما تعيشه القصيم من أجواء ساخنة تصل معها درجات الحرارة لمعدلات مرتفعة، وهو الذي ينعكس على جودة التمر ونضوج كميات كبيرة منه، ما يعجل بسرعة عرضها بالسوق وزيادة المحصول من أنواع التمور الفاخرة، فالمزاد اليومي يستفيد منه المستهلك والتاجر خاصة مع كثرة الإنتاج وكثرة الطلب.
وقال خالد بن محمد الصيخان نائب رئيس مجلس غرفة عنيزة المدير التنفيذي لموسم عنيزة للتمور: "ساحة المزاد في المدينة الغذائية تبدأ باستقبال التمور من بعد عصر اليوم، وستخضع مثل العادة للفحص الصحي من قبل بلدية عنيزة قبل دخولها المزاد فجر اليوم التالي".
واختتم: "الإجراءات الاحتياطية مستمرة وستتواجد فرق القطاع الصحي من مستشفى الملك سعود بعنيزة في الموقع قبيل صلاة الفجر، ولله الحمد مبيعات التجزئة مستمرة في جادة التمور وسط المنطقة المركزية على طريق الأمير فيصل بن مشعل، وهي منطقة مخصصه لبيع التمور ومنتجاتها لرواد الأعمال من الشباب والشبات، كما تستمر الفعاليات المصاحبة في قلب المنطقة المركزية أمام مجمع عنيزة التجاري".
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 12:47 PM
"الصيخان": إجراءات احتياطية مستمرة وستتواجد فرق القطاع الصحي بالموقعحناجر الدلالين تتعالى.. "ساحة المدينة الغذائية" بعنيزة تفتح مزاد التمور غداً
ستتعالى حناجر الدلالين في ساحة المزادات في المدينة الغذائية بدءًا من فجر يوم غدٍ الاثنين، إيذاناً بعودة النشاط التجاري لمهرجان التمور بعنيزة بعد توقفه لمدة أربعة أيام تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك، ومتوقع أن يشهد هذا الأسبوع نشاطاً بالقوة الشرائية خاصة مع ما تعيشه القصيم من أجواء ساخنة تصل معها درجات الحرارة لمعدلات مرتفعة، وهو الذي ينعكس على جودة التمر ونضوج كميات كبيرة منه، ما يعجل بسرعة عرضها بالسوق وزيادة المحصول من أنواع التمور الفاخرة، فالمزاد اليومي يستفيد منه المستهلك والتاجر خاصة مع كثرة الإنتاج وكثرة الطلب.
وقال خالد بن محمد الصيخان نائب رئيس مجلس غرفة عنيزة المدير التنفيذي لموسم عنيزة للتمور: "ساحة المزاد في المدينة الغذائية تبدأ باستقبال التمور من بعد عصر اليوم، وستخضع مثل العادة للفحص الصحي من قبل بلدية عنيزة قبل دخولها المزاد فجر اليوم التالي".
واختتم: "الإجراءات الاحتياطية مستمرة وستتواجد فرق القطاع الصحي من مستشفى الملك سعود بعنيزة في الموقع قبيل صلاة الفجر، ولله الحمد مبيعات التجزئة مستمرة في جادة التمور وسط المنطقة المركزية على طريق الأمير فيصل بن مشعل، وهي منطقة مخصصه لبيع التمور ومنتجاتها لرواد الأعمال من الشباب والشبات، كما تستمر الفعاليات المصاحبة في قلب المنطقة المركزية أمام مجمع عنيزة التجاري".
، حناجر الدلالين تتعالى.. "ساحة المدينة الغذائية" بعنيزة تفتح مزاد التمور غداً ،
المصدر : الخليج 365
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