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إحباط تهريب 49 ذبيحة فاسدة واحتجاز 13 مركبة بجدة
قادمة من المشاعر
متابعات الخليج 365 - جدة
أحبطت أمانة محافظة جدة، تهريب 49 ذبيحة فاسدة في أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت 13 مركبة تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم.
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