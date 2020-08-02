شركة البحر الأحمر تدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة العمارة المستدامة

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل شركة البحر الأحمر للتطوير المملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي استقبال طلبات التسجيل في مسابقة العمارة المستدامة الموجّهة لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز للمشاركة في المسابقة التي تستمر حتى الـ6 من شهر محرم القادم عبر الرابط التالي (هنا) .

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شروط مسابقة شركة البحر الأحمر

وأوضحت الشركة ، أن المسابقة تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السعودية الواعدة للمشاركة في تطوير وجهة سياحية عالمية في المملكة من خلال تقديم الدعم للمصممين الناشئين والمحترفين لطرح ومشاركة تصاميمهم وحلولهم الإبداعية، والحفاظ على النمط المعماري والحضري للمشروع من خلال تطبيق تصاميم أصيلة ذات طابع محلي، وتطوير أفكار إبداعية لحلول تصميمية وإنشائية للمركز الاجتماعي في مدينة الموظفين .

تعزيز مهارات الشباب السعودي

وتسعى شركة البحر الأحمر للتطوير إلى تعزيز مهارات الشباب السعودي ودعمهم للمشاركة في التنمية الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية ومبادرات مجتمعية متعددة ، وبناءً على ذلك قدمت لطلاب وطالبات كلية العمارة والتصميم فرصة المشاركة في مسابقة العمارة المستدامة التي تتيح لهم المجال لابتكار تصاميم مستدامة بهدف تطوير المركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين التي يجري تشييدها حاليًا في مشروع البحر الأحمر .

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